ڈسٹرکٹ جیل میں قیدیوں کیلئے دو تعلیم بالغاں سنٹرز قائم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)این سی ایچ ڈی ضلع سرگودھا کی جانب سے ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا میں ان پڑھ اسیران کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کیلئے دو تعلیم بالغاں سنٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔
مہر عمر دراز جھاوری ڈپٹی ڈائریکٹر این سی ایچ ڈی سرگودھا نے فیلڈ آفیسر محمد آصف جاوید جٹ کے ہمراہ ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا میں قائم کردہ تعلیم بالغاں مراکز کا دورہ کیا۔وزٹ کے دوران قیدیوں کا تعلیمی جائزہ لیا گیا۔دورانِ وزٹ مہر عمر دراز جھاوری ڈپٹی ڈائریکٹر این سی ایچ ڈی ضلع سرگودھا نے کہا کہ ڈسٹرکٹ سنٹرل جیل سرگودھا میں پانچ ماہ کی مدت کیلئے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے جس میں جیل کے قیدیوں کو ریاضی کی ایک اور اردو کی تین کتب پڑھائی جا رہی ہیں، آخر میں کامیاب امیدواروں کو سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کئے جائیں گے تعلیم بالغاں پروگرام کے تحت جیل کے 18 سال سے 45 سال تک کی عمر کے قیدی استفادہ حاصل کر رہے ہیں تاکہ وہ جیل سے رہائی کے بعد معاشرے کے مفید شہری ثابت ہوسکیں۔