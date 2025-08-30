صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام علماء کرام ،ذمہ داروں،کارکنوں کا اجلاس

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام مرکزی جامعہ مسجد بلاک نمبر ایک میں شہر کے علماء کرام ذمہ داران کارکنان کا اجلاس منعقد کیا گیا ، جس میں سرپرست مولانا مفتی محمد شاہد مسعود۔۔۔

 نائب امیر قاری عبدالوحید، مبلغ مولانا محمد خالد عابد، مولانا ثنا اﷲ ایوبی، سمیت علماء کرام و کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی، اس موقع پر اعلان کیا گیا کہ چار ستمبر بعد نماز عشاء مرکزی جامعہ مسجد بلاک نمبر ایک میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد کی جائے گی سات ستمبر کو قافلوں کی صورت میں تحفظ ختم نبوت روڈ کارواں میں شرکت کریں گے ، 14 ستمبر بروز اتوار صبح نو بجے جامعہ مسجد انوری عثمانی بلاک نمبر 23 میں تحفظ ختم نبوت علماء و مشائخ کنونشن ہو گا، اسی طرح 38 ویں عظیم الشان سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس مرکزی عیدگاہ سرگودھا میں منعقد کی جائے گی ۔

 

