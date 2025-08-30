تحصیل کوٹ مومن میں سیلاب متاثرین کیلئے ریسکیو آپریشن جاری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تحصیل کوٹ مومن کے دریائے چناب کے پانی سے متاثرہ علاقوں میں چوتھے دن بھی ریسکیو اور بحالی آپریشن بھرپور انداز میں جاری رہا اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم خود فیلڈ میں موجودرہ کر ریسکیو آپریشن کی مانیٹرنگ کر تے رہے۔۔۔
ڈی سی نے چوتھی رات بھی ریلیف کیمپ میں گزاری، ریسکیو آپریشن بارے ہدایات جاری کیں اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے جوان، ریسکیو 1122، پی ڈی ایم اے ، ڈی ڈی ایم اے ، ریونیو اور دیگر محکموں کا فیلڈ اسٹاف سرگرمرہا، سول ڈیفنس رضاکار، پولیس اور انہار کے تازہ دم دستے متاثرہ علاقوں میں روانہ کئے گئے ، اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ مزید دو ہزار سے زائد متاثرین کو ریسکیو کرکے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے ،اے ڈی سی آر سمیت دیگر انتظامی افسران بھی متاثرین کی خدمت پر معمورہیں دریائے چناب میں کوٹ مومن کی حدود میں پانی میں بتدریج کمی ہونے لگی ہے ،شام تک خطرناک صورتحال سے مکمل نکل آئیں گے ، متاثرہ آبادیوں سے انخلا مکمل، ریسکیو ٹیمیں سرچ آپریشن میں مصروف ہیں ، تمام ریلیف کیمپس فعال، کھانا اور صحت عامہ کی سہولیات دستیاب ہیں ،متاثرین کا ہر طرح سے خیال اور سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں،غیر یقینی حالات میں پاک فوج ، پولیس سمیت تمام اداروں نے مل کر بہترین انداز میں کام کیا ہے ۔مشکل وقت میں میڈیا متاثرین کا حوصلہ بڑھانے میں انتظامیہ کا ساتھ دے ۔