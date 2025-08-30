صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چار ٹیوب ویل اور ٹینک فعال ،پانی فراہمی میں بہتری :ایم ڈی واسا

چار ٹیوب ویل اور ٹینک فعال ،پانی فراہمی میں بہتری :ایم ڈی واسا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم ڈی واسا سرگودھا عزیز اﷲ خان نے بتایاکہ مین واٹر سپلائی کے عرصہ دراز سے بند چار ٹیوب ویلوں اور ٹینک کو فعال کر دیا گیا ہے جس سے شہر میں پینے کے پانی کی سپلائی میں بہتری آنی شروع ہو گی ہے۔۔۔

جبکہ عرصہ سے خراب لڈے والا ٹیوب ویلوں کی مرمت بھی شروع کرائی جا رہی ہے اور پینے کے پانی کی پائپ لائنوں کی لیکیج درست کرنے کے لئے ٹیموں نے کا م شروع کردیا ہے اس اقدام سے پانی کی سپلائی میں مزید بہتری آئے گی شہری پینے کے پانی کے پائپوں کی لیکج بارے اطلاع دیں چوبیس گھنٹے میں لیکج دور ہو جائے گی واسا کا مشن عوام کو صاف اور معیاری پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے اسی طرح سیوریج کے نظام کی بہتری کے لیے بھی کوشاں ہیں ۔

 

