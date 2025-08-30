سیلاب سے انفراسٹرکچر کو نقصان،بحالی کیلئے خصوصی سیل فعال کرنیکی تیاریاں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت کی جانب سے حالیہ سیلابی صورتحال میں انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصانات کے پیش نظر امداد /بحالی آپریشن کے شعبہ کوبہتر بنانے کیلئے۔۔۔
ضلع سطح پر خصوصی سیل /ونگ قائم کر کے انہیں ہنگامی بنیادوں پر فعال کرنے کیلئے اقدامات شروع کر دیئے گئے ہیں، 50کی افرادی قوت پر مشتمل اس ونگ میں سول انجینئرز، میڈیکل آفیسرز، سیفٹی ماہرین، لاجسٹکس اور کمیونیکیشن ماہرین اور ریسکیوئیر شامل ہیں ،جوں جوں سیلابی پانی اترے گا اسی تیزی کے ساتھ انفراسٹرکچر کی بحالی کیلئے سفارشات مرتب کی جائیں گی ۔