الٹرا ساؤنڈ مشینوں کے عملہ کا ناروا سلوک،مریضوں کی شکایات

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈی ایچ کیو ہسپتال میں الٹرا ساؤنڈ مشینوں پر تعینات سٹاف کے ناروا رویہ اور مریضوں سے مبینہ بدسلوکی کی شکایات بڑھتی رہی ہیں ، لواحقین کا کہناہے کہ آنے والے مریضوں کو حقارت سے دیکھاجاتا ہے۔۔۔

 اور اکثر رات کو سٹاف سو رہا ہوتا ہے نیند میں خلل ڈال دیا جائے تو انتہائی ابتر رویہ مریض کیساتھ اور لواحقین کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے اگر کوئی غریب خاص طور پر مولا بخش سے آئے مریضوں کو تو دوہری پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ،کافی کافی دیر مریضوں کو باہر کھڑا رکھ کر متعلقہ سٹاف چائے اور موبائل میں مصروف رہتے ہیں۔ لواحقین نے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ٹیچنگ ہسپتال اور اعلیٰ انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

