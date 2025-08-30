صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متاثرین کے انخلاء اور حفاظت کو یقینی بنایا جا رہا ہے ،ڈی پی او

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پولیس کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں چوتھے دن بھی ریسکیو اور بحالی آپریشن بھرپور انداز میں جاری رہا، ڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف خود فیلڈ میں موجودرہ کر ریسکیو آپریشن کی مانیٹرنگ کرتے رہے۔۔۔

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پولیس کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں چوتھے دن بھی ریسکیو اور بحالی آپریشن بھرپور انداز میں جاری رہا، ڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف خود فیلڈ میں موجودرہ کر ریسکیو آپریشن کی مانیٹرنگ کرتے رہے ، اور انہوں نے چوتھی رات بھی ریلیف کیمپ میں گزاری، ریسکیو آپریشن کے بارے میں مناسب ہدایات جاری کیں اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر متاثرین کے انخلاء اور حفاظت کو یقینی بنایا جا رہا ہے ،دو ہزار سے زائد متاثرین کو ریسکیو کرکے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے ،تمام ریلیف کیمپس فعال ہیں، کھانا اور صحت عامہ کی سہولیات بھی دستیاب ہیں ،متاثرین کا ہر طرح سے خیال اور سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں ،لوگوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔

 

