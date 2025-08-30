کشمیر یوں کی چیخ و پکار پر امت مسلمہ خاموش رہی تو تاریخ معاف نہیں کریگی ،میاں محمد عمران
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کشمیر میں بے گناہ افراد کی شہادتوں اور خواتین کی عصمت دری مسلمانوں کیلئے لمحہ فکریہ ہے کشمیر یوں کی چیخ و پکار پر امت مسلمہ خاموش رہی تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کریگی،۔۔۔
ان خیالات کا اظہار سینئر نائب صدر سرگودھا چیمبر آف کامرس و انجمن تاجران بلاک نمبر 2 سرگودھا کے صدر میاں محمد عمران نے اپنے ایک بیان میں کیا انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا بھر میں مسئلہ کشمیر اہم ترین بن کر ابھرا ہے مگر امت مسلمہ کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے بھارت نے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کیلئے جس طرح بے گناہ افراد کی نسل کشی کا سلسلہ شروع کررکھا ہے وہ ناقابل برداشت ہے پاکستانی قوم فوج اور حکومت کشمیری بھائیوں کیساتھ ہے۔اور انشاء اﷲ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کیساتھ کشمیر کا الحاق ہوگا ۔