صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمیر یوں کی چیخ و پکار پر امت مسلمہ خاموش رہی تو تاریخ معاف نہیں کریگی ،میاں محمد عمران

  • سرگودھا
کشمیر یوں کی چیخ و پکار پر امت مسلمہ خاموش رہی تو تاریخ معاف نہیں کریگی ،میاں محمد عمران

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کشمیر میں بے گناہ افراد کی شہادتوں اور خواتین کی عصمت دری مسلمانوں کیلئے لمحہ فکریہ ہے کشمیر یوں کی چیخ و پکار پر امت مسلمہ خاموش رہی تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کریگی،۔۔۔

ان خیالات کا اظہار سینئر نائب صدر سرگودھا چیمبر آف کامرس و انجمن تاجران بلاک نمبر 2 سرگودھا کے صدر میاں محمد عمران نے اپنے ایک بیان میں کیا انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا بھر میں مسئلہ کشمیر اہم ترین بن کر ابھرا ہے مگر امت مسلمہ کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے بھارت نے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کیلئے جس طرح بے گناہ افراد کی نسل کشی کا سلسلہ شروع کررکھا ہے وہ ناقابل برداشت ہے پاکستانی قوم فوج اور حکومت کشمیری بھائیوں کیساتھ ہے۔اور انشاء اﷲ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کیساتھ کشمیر کا الحاق ہوگا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

13 بڑی مارکیٹوں میں قیمتیں چیک کرنے کی خصوصی مہم شروع کرنے کا فیصلہ

شہروں میں ہیوی ٹریفک کے لیے فری ویزہونی چاہئیں ، پولیس چیف

بلدیہ عظمیٰ : ملازمین کو الیکٹرک بائیکس کی فراہمی شروع

غیر قانونی رکشہ اسٹینڈ سے مریضوں کی زندگیاں داؤپر لگ گئیں

گورنر نے 5 ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کو عطیہ کردی

اپنے زوربازو پرجنوبی سندھ صوبہ بنائیں گے ، آفاق احمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن