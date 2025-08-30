صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیو سیٹلائٹ ٹاؤن کے مختلف بلاکس میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے

  • سرگودھا
نیو سیٹلائٹ ٹاؤن کے مختلف بلاکس میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نیو سیٹلائٹ ٹاؤن کے مختلف بلاکس میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیروں سے لوگوں کا جینا محال ہوگیا’ عملہ غائب رہنا معمول بن گیا’ عرصہ دراز سے مسائل کا شکارافراد احتجاج کیلئے پر تولنے لگے۔۔۔

 جبکہ نکاسی آب کے ناکارہ ہونے سے سیوریج کا پانی ہر گلی میں کھڑا ہونے سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے ’ اور کھلی جگہوں /پلاٹوں میں سیوریج کے پانی میں تبدیل ہو کر مچھروں کی افزائش کا باعث بنا ہوا ہے ’ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے نظر انداز کیا جا رہا ہے انہوں نے کمشنر سے علاقے کی حالت زار پر ایکشن کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:سیلابی علاقوں میں اشیا خورونوش کی قلت:کئی مقامات پر 36گھنٹے سے بجلی بند

وزیر قانون ، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا سیلابی علاقوں کا دورہ

عبد الرحمن ڈار گوجرانوالہ چیمبر کی قائمہ کمیٹی برائے الیکٹرونکس کے چیئرمین مقرر

وزیرآباد:ن لیگ کا ورکرز کنونشن ،وفاقی وز را کی شرکت

نبی کریمؐ کی بعثت سے شرک و کفر کے اندھیرے چھٹ گئے :مفتی عثمان

شہری وراثت میں خواتین کو حق دیں :ڈائریکٹر اینٹی کرپشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن