نیو سیٹلائٹ ٹاؤن کے مختلف بلاکس میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نیو سیٹلائٹ ٹاؤن کے مختلف بلاکس میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیروں سے لوگوں کا جینا محال ہوگیا’ عملہ غائب رہنا معمول بن گیا’ عرصہ دراز سے مسائل کا شکارافراد احتجاج کیلئے پر تولنے لگے۔۔۔
جبکہ نکاسی آب کے ناکارہ ہونے سے سیوریج کا پانی ہر گلی میں کھڑا ہونے سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے ’ اور کھلی جگہوں /پلاٹوں میں سیوریج کے پانی میں تبدیل ہو کر مچھروں کی افزائش کا باعث بنا ہوا ہے ’ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے نظر انداز کیا جا رہا ہے انہوں نے کمشنر سے علاقے کی حالت زار پر ایکشن کا مطالبہ کیا ہے ۔