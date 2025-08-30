صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی73 ضمنی الیکشن:یکم سے 3ستمبر تک کاغذات نامزدگی وصول

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پانچ اکتوبر کو سرگودھا کے حلقہ پی پی73کے ضمنی الیکشن کے لئے ریٹرنگ افسر رانا شاہد عمران نے الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری ضابطہ اخلاق کے مطابق ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری کردیا ہے۔۔۔

 یکم سے تین ستمبر تک امیدوار کاغذات نامزدگی وصول کرینگے اسی روزامیدواروں کے نام شائع کرینگے 8ستمبر کو سیکروٹنی11ستمبر کو اپیل پر فیصلہ 15کوالیکشن ٹربیونل اور اْمیدواروں کی لسٹ آویزاں کی جائینگی 16ستمبر کو کاغذات واپس لینے 17کو اْمیدواروں کو نشان الاٹ کئے جائینگے اور پانچ اکتوبر کو الیکشن کو ہونگے ۔ 

 

