مختلف اضلاع کے واٹر فلٹریشن پلانٹس کاپانی مضر صحت قرار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)فوڈ اتھارٹی کی جانب سے سرگودھا سمیت مختلف اضلاع کے واٹر فلٹریشن پلانٹس سے پانی کے لئے گئے نصف نمونہ جات انتہائی ناقص اور مضر صحت قرار دیدیئے گئے۔۔۔

 ذرائع کے مطابق اس حوالے سے ڈی جی فوڈ پنجا ب کی جانب سے متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو جاری رپورت میں آگاہ کیا گیا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے گزشتہ مہینے میں سرگودھا سمیت مختلف اضلاع کے واٹر فلٹریشن پلانٹس کو بے ترتیب طور پر منتخب کر کے ان کے پانی کے نمونہ جات چیک کئے جس میں مقامی حکومت کے ادارے (میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹیاں اور ٹاؤن کمیٹیاں) بھی شامل ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے 322 سیمپلز جمع کیے ، جن میں سے 161 سیمپلز سیفٹی پیرامیٹرز پر ناکام ثابت ہوئے ، اس سلسلہ میں ڈی جی فوڈ کی جانب سے عوامی صحت کے بہترین مفا د میں ضروری اصلاحات جلد از جلد کرنے کی سفارش بھی کی ہے ۔

 

