چوری کے مقدمہ میں ملوث دو اشتہاری فرار، سہولت کار کیخلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
چوری کے مقدمہ میں ملوث دو اشتہاری فرار، سہولت کار کیخلاف مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چوری کے مقدمہ میں ملوث دو اشتہاری فرار، سہولت کار قانو ن کی زد میں آ گیا، پولیس کے مطابق 17شمالی کے گلزار نے چوری کے مقدمہ میں مطلوب افتخار اور اسکے ساتھی کو پناہ دے ر کھی تھی ، اطلاع پر چھاپہ مارا تو مذکورہ شخص نے اشتہاریوں کو فرار کروا دیا جس پر اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

