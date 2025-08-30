صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکمران ایسا کوئی قرض نہ لیں جس سے پاکستانی سالمیت پر حرف آئے ،ناصر محمود سہگل

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)آئی ایم ایف کے قرض پروگرام پاکستان کے وسائل کو قابو میں کرکے اس کے ایٹمی اثاثوں تک پہنچنا ہے حکمران ایسا کوئی قرض نہ لیں۔۔۔

جس سے پاکستانی سالمیت پر حرف آئے اگر دیانتدار قیادت ملک میں ہوتو پاکستان کے عوام آئی ایم ایف سمیت دیگر مالیاتی اداروں کے قرض اتارنے میں ایک منٹ نہ لگائیں ان خیالات کا اظہار مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام پاکستان سے مخلص ہیں اگر سیاستدان بھی اس ملک سے مخلص ہوجائیں تو پاکستان کسی بھی مالیاتی ادارے سے قرض نہ لے آج پاکستان میں پروٹوکول سسٹم نے پاکستان کے عوام کو قرضوں کی دلدل تلے دھکیل دیا ہے ۔ 

 

