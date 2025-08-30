منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ کے خلاف کریک ڈاؤن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پولیس کا منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری،شراب 55 لٹر،چرس 720 گرام،آئس 338 گرام اور 05 غیرقانونی اسلحہ برآمدکر لیا گیا۔۔۔
بتایا جاتا ہے کہ منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے مظفر سے چرس 720 گرام،تھانہ میلہ پولیس نے حسنین سے آئس 260 گرام،تھانہ لکسیاں پولیس نے حسین سے ائس 28 گرام،تھانہ صدر پولیس نے عبدالرحمان سے آئس 54 گرام،تھانہ سٹی پولیس نے ظہیر سے شراب 15 لٹر،تھانہ شاہ پور سٹی پولیس نے بہادر سے شراب 20 لٹر،سوار سے بندوق 12بور، تھانہ اربن ایریا پولیس نے تنویر سے شراب 20 لٹر،تھانہ عطاء شہید پولیس نے عمر سے بندوق 12بور،تھانہ بھیرہ پولیس نے ادریس سے پسٹل30بور،باقر سے پسٹل30بور اور تھانہ جھاوریاں پولیس نے سکندر سے پسٹل30بور برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔