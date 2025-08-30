صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت کی آبی دہشتگردی قابل مذمت فعل ہے ، افتخار حسین سندھو

  • سرگودھا
بھارت کی آبی دہشتگردی قابل مذمت فعل ہے ، افتخار حسین سندھو

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق ضلعی چیئر مین قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب افتخار حسین سندھو نے کہا ہے کہ بھارت نے ایک مرتبہ پھر پاکستانی دریائوں میں اچانک پانی چھوڑ کر کھلی آبی دہشتگردی کا مظاہرہ کیا ہے۔۔۔

 جو قابل مذمت فعل ہے ، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے ، اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی اداروں کو بھارت کی آبی دہشتگردی کا نوٹس لینا چاہئے ، دفاعی اداروں کو بھارتی آبی دہشتگردی کے بعد مزید چوکس رہنا ہو گا، اور تمام اہل وطن سے اپیل ہے کہ وہ اپنے اپنے گناہوں سے اجتماعی توبہ کرے اور ملکی خوشحالی کیلئے یکجا ہو کر اقدامات اٹھائیں، اور سیلاب متاثرین کیلئے دل کھول کر امداد کریں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

دریائوں کیساتھ ہائوسنگ سوسائٹیاں بغیر این او سی بننے کا انکشاف

گورنر سے فپواسا کے وفد کی ملاقات ، مسائل سے آگاہ کیا

سیکرٹری اوقاف کا سیلاب سے متاثرہ علاقے کا دورہ

گلبرگ سکیم میں آئندہ ہفتے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز

سروسز :مریض کے تیماردار نے نرس کو تھپڑ ماردیا

سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سوئی ناردرن گیس کے اقدامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن