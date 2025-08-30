بھارت کی آبی دہشتگردی قابل مذمت فعل ہے ، افتخار حسین سندھو
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق ضلعی چیئر مین قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب افتخار حسین سندھو نے کہا ہے کہ بھارت نے ایک مرتبہ پھر پاکستانی دریائوں میں اچانک پانی چھوڑ کر کھلی آبی دہشتگردی کا مظاہرہ کیا ہے۔۔۔
جو قابل مذمت فعل ہے ، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے ، اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی اداروں کو بھارت کی آبی دہشتگردی کا نوٹس لینا چاہئے ، دفاعی اداروں کو بھارتی آبی دہشتگردی کے بعد مزید چوکس رہنا ہو گا، اور تمام اہل وطن سے اپیل ہے کہ وہ اپنے اپنے گناہوں سے اجتماعی توبہ کرے اور ملکی خوشحالی کیلئے یکجا ہو کر اقدامات اٹھائیں، اور سیلاب متاثرین کیلئے دل کھول کر امداد کریں۔