مسئلہ کشمیرحل ہونے تک معاملات سلجھ نہیں سکتے ،ملک ضیاء الحق

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ممبر ڈسٹرکٹ امن کمیٹی ملک ضیاء الحق نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیرحل ہونے تک معاملات سلجھ نہیں سکتے ،اقوام عالم دنیاکوبڑی جنگ سے بچانے کے لئے فوری طورپرمسلہ کشمیرکواقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرائیں۔۔۔

 ورنہ صرف خطے کانہیں دنیاکاامن خطرے میں پڑسکتاہے ، مودی نے کشمیرپرنام نہادقانونی وارکرکے بہت بڑی غلطی کی اب کشمیرکانوجوان اٹھ کھڑاہواہے اوربھارتی فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرجوابی وارکررہاہے۔بھارت کی نولاکھ توکیاپوری اٹھارہ لاکھ فوج بھی ڈیڑھ کروڑکشمیریوں کوآزادی سے نہیں روک سکتی ۔ 

 

