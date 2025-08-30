قوم متحد ہو کر بھارتی آ بی دہشتگر د ی کا ڈٹ کر مقابلہ کر ے گی ،مولانا محمد سلیم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی امیر جماعت اہلحدیث انجینئر مولانا محمد سلیم نے کہا ہے کہ بھارتی آ بی دہشت گر د ی نے پاکستا ن کے لیے سیلا ب کی شکل میں مسائل پیدا کر د یئے قوم متحد ہو کر۔۔۔
بھارتی آ بی دہشتگر د ی کا ڈٹ کر مقابلہ کر ے گی شد ید با ر شوں سے پا کستا ن پہلے ہی سیلا ب سے دوچا ر تھا لیکن بھار ت نے پانی چھوڑ کر صورتحا ل کو سنگین بنا د یا ہے بھار ت ہمیشہ ہی پاکستا ن کا گھٹیا ترین دشمن ر ہا ہے آ ز ما ئش کی ا س گھڑی میں پور ی قو م متحد ہو کر متاثرہ بھائیوں کی مدد کر ے گی ۔