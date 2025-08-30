صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قوم متحد ہو کر بھارتی آ بی دہشتگر د ی کا ڈٹ کر مقابلہ کر ے گی ،مولانا محمد سلیم

  • سرگودھا
قوم متحد ہو کر بھارتی آ بی دہشتگر د ی کا ڈٹ کر مقابلہ کر ے گی ،مولانا محمد سلیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی امیر جماعت اہلحدیث انجینئر مولانا محمد سلیم نے کہا ہے کہ بھارتی آ بی دہشت گر د ی نے پاکستا ن کے لیے سیلا ب کی شکل میں مسائل پیدا کر د یئے قوم متحد ہو کر۔۔۔

 بھارتی آ بی دہشتگر د ی کا ڈٹ کر مقابلہ کر ے گی شد ید با ر شوں سے پا کستا ن پہلے ہی سیلا ب سے دوچا ر تھا لیکن بھار ت نے پانی چھوڑ کر صورتحا ل کو سنگین بنا د یا ہے بھار ت ہمیشہ ہی پاکستا ن کا گھٹیا ترین دشمن ر ہا ہے آ ز ما ئش کی ا س گھڑی میں پور ی قو م متحد ہو کر متاثرہ بھائیوں کی مدد کر ے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

13 بڑی مارکیٹوں میں قیمتیں چیک کرنے کی خصوصی مہم شروع کرنے کا فیصلہ

شہروں میں ہیوی ٹریفک کے لیے فری ویزہونی چاہئیں ، پولیس چیف

بلدیہ عظمیٰ : ملازمین کو الیکٹرک بائیکس کی فراہمی شروع

غیر قانونی رکشہ اسٹینڈ سے مریضوں کی زندگیاں داؤپر لگ گئیں

گورنر نے 5 ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کو عطیہ کردی

اپنے زوربازو پرجنوبی سندھ صوبہ بنائیں گے ، آفاق احمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن