صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جشن میلادالنبیؐ:نون فاؤنڈیشن کی جانب سے عمرہ اور سیہون شریف کے ٹکٹ دینے کا اعلان

  • سرگودھا
جشن میلادالنبیؐ:نون فاؤنڈیشن کی جانب سے عمرہ اور سیہون شریف کے ٹکٹ دینے کا اعلان

بھیرہ (نامہ نگار ) ملک فیروز خان نون فاؤنڈیشن کی جانب سے 6 اور 8 ربیع الاول کو جشن میلاد النبیؐ کی تقریبات میں شرکت کرنے والوں میں قرعہ اندازی کے ذریعے انعامات دیے جائیں گے ۔

ترجمان نون گروپ، سید علی جعفر نقوی کے مطابق 6 ربیع الاول کو مسجد حکیمانوالی سے خطیب شہر صاحبزادہ ابرار احمد بگوی، نون فاؤنڈیشن کے چیئرمین ملک تیمور حیات نون اور ملک سیف اللہ نون کی قیادت میں میلاد کا جلوس نکالا جائے گا۔ اختتام پر بیرون دروازہ چکوالہ میں عمرہ اور سیہون شریف کے ٹکٹوں کی قرعہ اندازی کی جائے گی۔ انجمن غلامان قلندر کے جلوس میں بھی عمرہ اور 5 سیہون شریف کے ٹکٹ دیے جائیں گے ۔8 ربیع الاول بروز منگل، بلوچ یوتھ آرگنائزیشن بھیرہ کی جانب سے زین پور روڈ پر واقع میرج ہال میں منعقد ہونے والی پانچویں سالانہ محفلِ نعت میں بھی نون فاؤنڈیشن کی جانب سے مکمل عمرہ پیکج دیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال ٹو میں چلڈرن وارڈ کی تعمیر ومرمت ،سامان کی شفٹنگ پر سکیور ٹی عملہ مامور

صوبائی وزراخواجہ سلمان رفیق اورعمران نذیرکاچنیوٹ ،جھنگ کادورہ

سیلاب پر نظر، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح :ڈپٹی کمشنر

ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر سید ندیم بدر کاچنیوٹ کے مختلف فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ

ایم ڈی واسا کی فرنچ پراجیکٹ فیز ٹو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت

سیلابی صورتحال :سول ڈیفنس کے رضاکار عوامی خدمت میں پیش پیش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن