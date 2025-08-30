جشن میلادالنبیؐ:نون فاؤنڈیشن کی جانب سے عمرہ اور سیہون شریف کے ٹکٹ دینے کا اعلان
بھیرہ (نامہ نگار ) ملک فیروز خان نون فاؤنڈیشن کی جانب سے 6 اور 8 ربیع الاول کو جشن میلاد النبیؐ کی تقریبات میں شرکت کرنے والوں میں قرعہ اندازی کے ذریعے انعامات دیے جائیں گے ۔
ترجمان نون گروپ، سید علی جعفر نقوی کے مطابق 6 ربیع الاول کو مسجد حکیمانوالی سے خطیب شہر صاحبزادہ ابرار احمد بگوی، نون فاؤنڈیشن کے چیئرمین ملک تیمور حیات نون اور ملک سیف اللہ نون کی قیادت میں میلاد کا جلوس نکالا جائے گا۔ اختتام پر بیرون دروازہ چکوالہ میں عمرہ اور سیہون شریف کے ٹکٹوں کی قرعہ اندازی کی جائے گی۔ انجمن غلامان قلندر کے جلوس میں بھی عمرہ اور 5 سیہون شریف کے ٹکٹ دیے جائیں گے ۔8 ربیع الاول بروز منگل، بلوچ یوتھ آرگنائزیشن بھیرہ کی جانب سے زین پور روڈ پر واقع میرج ہال میں منعقد ہونے والی پانچویں سالانہ محفلِ نعت میں بھی نون فاؤنڈیشن کی جانب سے مکمل عمرہ پیکج دیا جائے گا۔