الخدمت فاؤنڈیشن بھیرہ کی جانب سے معذور افراد میں ویل چیئرز کی تقسیم
بھیرہ (نامہ نگار ) الخدمت فاؤنڈیشن بھیرہ بلا معاوضہ مستحق عوام کی خدمت میں مصروفِ عمل ہے ۔ اسی سلسلے میں الخدمت ہسپتال بھیرہ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مستحق معذور افراد میں ویل چیئرز تقسیم کی گئیں۔
ایڈمنسٹریٹر و صدر الخدمت بھیرہ، عبدالرحمٰن جامی نے میڈیا کو بتایا کہ اس تقریب میں 12 مستحق معذور افراد کو مفت ویل چیئرز فراہم کی گئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ رواں سال ضلع بھر میں ویل چیئرز کی تقسیم کا یہ چوتھا پروگرام ہے ، جس کا مقصد جسمانی معذوری کا شکار افراد کو سہولیات فراہم کرنا اور انہیں باعزت زندگی گزارنے میں مدد دینا ہے ۔تقریب میں جماعت اسلامی ضلع سرگودھا کے نائب امیر ملک عبدالمنعم اعوان، جنرل سیکریٹری الخدمت سرگودھا میاں محمد سلیم، ڈاکٹر فیضان، عمر فاروق سمیت جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان نے شرکت کی۔