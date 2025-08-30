صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانقاہ سراجیہ کے قریب ٹریفک حادثہ، نابینا حافظ قرآن جاں بحق

  • سرگودھا
خانقاہ سراجیہ کے قریب ٹریفک حادثہ، نابینا حافظ قرآن جاں بحق

کندیاں (نمائندہ دنیا) کندیاں کے نواحی علاقے خانقاہ سراجیہ کے قریب ایک المناک ٹریفک حادثے میں نابینا حافظِ قرآن حافظ محمد رمضان جاں بحق ہو گئے ۔تفصیلات کے مطابق نامعلوم ٹریکٹر ٹرالی سوار نے حافظ رمضان کو کچل دیا۔۔۔

جس کے باعث وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے ۔عینی شاہدین کے مطابق حادثہ اچانک پیش آیا جبکہ ٹریکٹر ٹرالی سوار موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔واقعے کی اطلاع ملتے ہی اہلِ علاقہ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ۔ مرحوم کو نمازِ جنازہ کے بعد مقامی قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔

 

