مختصر خاندانی نظام ملک و قوم کی خوشحالی کی تشکیل کی کنجی ہے ،چو دھری محمد شاہد

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا )ڈسٹرکٹ آفیسر بہبود آبادی چو دھری محمد شاہد نے کہا ہے کہ مختصر خاندانی نظام ملک و قوم کی خوشحالی اور ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کی کنجی ہے ۔ پاکستان کی آبادی 2.9 فیصد سالانہ کی شرح سے بڑھ رہی ہے اور۔۔۔

 اگر یہی رفتار برقرار رہی تو آئندہ 30 سالوں میں آبادی 46 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے ۔ضلعی دفتر بہبود آبادی میں ایک تربیتی نشست سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک پہلے ہی بے روزگاری، غذائی قلت، تعلیم، صحت اور رہائش کے مسائل سے دوچار ہے ۔ 40 فیصد بچے غذائی کمی کا شکار ہیں۔60 فیصد آبادی ایک کمرے کے مکانات میں رہنے پر مجبور ہے اور 40 فیصد لوگ خطِ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ 

 

