پیپلز پارٹی کسی کو آئین کے ساتھ کھلواڑ کی اجازت نہیں دے گی،ملک شہادت اعوان

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا )سابق وزیر مملکت برائے قانون و انصاف سینیٹر ملک شہادت اعوان نے کہا ہے کہ آئین پاکستان قوم کی امانت ہے ۔ حکومت ہو یا اپوزیشن، پاکستان پیپلز پارٹی کسی کو بھی آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔

 پیپلز پارٹی آئین پاکستان کی خالق اور محافظ ہے اور ہر صورت میں اس کا تحفظ کرے گی۔جوہرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کے وسیع تر مفادات اور جمہوریت کی سمت کو درست رکھنے کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے ، تاہم اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ حکومت آئین کو نظر انداز کر کے من مانی کرے ۔ اگر حکومت نے کسی بھی سطح پر ماورائے آئین اقدام اٹھایا تو اسے پیپلز پارٹی کی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 

 

