3یتیم بہنوں نے اپنے پلاٹ پر قبضے کی کوشش ناکام بنا دی

  • سرگودھا
3یتیم بہنوں نے اپنے پلاٹ پر قبضے کی کوشش ناکام بنا دی

شاہ پور صدر(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا ) قصبہ جلال دا گوہڑ میں دومسلح افراد اللہ بخش ، منیر و تین نامعلوم مسلح افراد نے یتیم خواتین کے ملکیتی ایک کنال پلاٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جو دلیر خواتین نے ناکام بنادیں۔۔۔

 اور جان سے ماردینے کی دھمکیوں کی پروا کئے بغیر ملزمان کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیا ۔ پولیس تھانہ شاہ پور نے مسماۃ فردوس کی رپورٹ پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیاہے فردوس نے رپورٹ درج کرائی کہ وہ تین بہنیں ہیں ، ان کے والد انتقال کر چکے ہیں گذشتہ روز مسلح افراد ان کے قیمتی پلاٹ پر آ گئے اور ڈیرہ جما لیا ۔ جب اس نے وجہ پوچھی تو ملزمان نے ان پر اسلحہ تان لیا اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں اور فحش گالی گلوچ شروع کردیا ۔ شور کر اہل دیہہ اکٹھے ہو گئے جنہیں دیکھتے ہوئے ملزمان فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

