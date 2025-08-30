صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھل ایکسپریس میں سہولیات کا فقدان، مسافر شدید مشکلات کا شکار

  • سرگودھا
تھل ایکسپریس میں سہولیات کا فقدان، مسافر شدید مشکلات کا شکار

کندیاں (نمائندہ دنیا) تھل ایکسپریس میں سہولیات کا فقدان، مسافر شدید مشکلات کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں ،تفصیلات کے مطابق ملتان اور راولپنڈی کے درمیان چلنے والی تھل ایکسپریس میں بنیادی سہولیات کی۔۔۔

 شدید کمی کے باعث مسافروں کو دورانِ سفر شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ ٹرین کے اندر بجلی کا مناسب نظام نہ ہونے کے باعث لائٹس اور پنکھے بند ہو جاتے ہیں، جس سے مسافروں کو سخت گرمی اور اندھیرے میں سفر کرنا پڑتا ہے ۔مسافروں کا کہنا ہے کہ بھاری کرایہ ادا کرنے کے باوجود سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلابی صورتحال،دریاؤں کی نگرانی کیلئے اضافی پولیس نفری تعینات

گندم کی قیمت میں 50فیصد اضافہ، آٹا مہنگا ہونے کا امکان

پی ایچ اے ملتان میں دکانوں کی تاریخی بولی مکمل

سیلاب متاثرین کیلئے کیمپ قائم‘انتظامات تسلی بخش‘ثاقب خورشید

سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد پولیس کی ترجیح، علی بن طارق

الخدمت فاؤنڈیشن کا ساہوکا میں سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف پلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن