تھل ایکسپریس میں سہولیات کا فقدان، مسافر شدید مشکلات کا شکار
کندیاں (نمائندہ دنیا) تھل ایکسپریس میں سہولیات کا فقدان، مسافر شدید مشکلات کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں ،تفصیلات کے مطابق ملتان اور راولپنڈی کے درمیان چلنے والی تھل ایکسپریس میں بنیادی سہولیات کی۔۔۔
شدید کمی کے باعث مسافروں کو دورانِ سفر شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ ٹرین کے اندر بجلی کا مناسب نظام نہ ہونے کے باعث لائٹس اور پنکھے بند ہو جاتے ہیں، جس سے مسافروں کو سخت گرمی اور اندھیرے میں سفر کرنا پڑتا ہے ۔مسافروں کا کہنا ہے کہ بھاری کرایہ ادا کرنے کے باوجود سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔