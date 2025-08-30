صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
جوہرآباد اور نواحی علاقوں میں پیشہ ور بھکاریوں کی بھرمار

خوشاب (نمائندہ دُنیا )جوہرآباد اور نواحی علاقوں میں پیشہ ور بھکاریوں نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے ۔ گلی کوچوں، گھروں، چوراہوں، تفریحی مقامات اور تجارتی مراکز میں مرد و خواتین اور کمسن بھکاریوں کی بھرمار ہے ۔

ضلعی انتظامیہ اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو چاہیے کہ وہ ان کے خلاف مؤثر مہم چلائیں۔ مرد و خواتین بھکاری خود کو مریض ظاہر کر کے جعلی نسخوں کے ذریعے سادہ لوح شہریوں کو لوٹ رہے ہیں، جس سے مستحقین کی حق تلفی ہو رہی ہے ۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ خریداری کرنے والے افراد کو سہولت میسر آ سکے ۔

 

