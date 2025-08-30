صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوباش نوجوان کی 13سالہ لڑکے کیساتھ زیادتی کی کوشش

  • سرگودھا
اوباش نوجوان کی 13سالہ لڑکے کیساتھ زیادتی کی کوشش

شاہ پور صدر(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا ) قریبی قصبہ بنگلہ حسین شاہ میں ایک اوباش نوجوان طیب حسین نے کرکٹ کھیلتے ہوئے ایک بچے فہیم عمر 13 سال کو بہلا پھسلا کر قریبی گھر میں لے جا کر اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی۔۔۔

 کرکٹ کھیلنے والے دیگر بچوں نے فہیم کے والدمحمد سرفراز کو جا کر بتلایا جس پر وہ دیگر ساتھیوں کے ہمراہ طیب کے گھر پہنچ گیا ، محمد سرفراز نے گھر کی دیوار پھلانگ کر گیٹ کھولا اور ساتھیوں کے ہمراہ گھر جا پہنچا، طیب حسین لوگوں کو دیکھ کر دھمکیاں دیتا ہوا بھاگ گیا ، پولیس تھانہ شاہ پور نے محمد سرفراز کی درخواست پر طیب کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:سیلابی علاقوں میں اشیا خورونوش کی قلت:کئی مقامات پر 36گھنٹے سے بجلی بند

وزیر قانون ، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا سیلابی علاقوں کا دورہ

عبد الرحمن ڈار گوجرانوالہ چیمبر کی قائمہ کمیٹی برائے الیکٹرونکس کے چیئرمین مقرر

وزیرآباد:ن لیگ کا ورکرز کنونشن ،وفاقی وز را کی شرکت

نبی کریمؐ کی بعثت سے شرک و کفر کے اندھیرے چھٹ گئے :مفتی عثمان

شہری وراثت میں خواتین کو حق دیں :ڈائریکٹر اینٹی کرپشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن