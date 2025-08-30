اوباش نوجوان کی 13سالہ لڑکے کیساتھ زیادتی کی کوشش
شاہ پور صدر(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا ) قریبی قصبہ بنگلہ حسین شاہ میں ایک اوباش نوجوان طیب حسین نے کرکٹ کھیلتے ہوئے ایک بچے فہیم عمر 13 سال کو بہلا پھسلا کر قریبی گھر میں لے جا کر اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی۔۔۔
کرکٹ کھیلنے والے دیگر بچوں نے فہیم کے والدمحمد سرفراز کو جا کر بتلایا جس پر وہ دیگر ساتھیوں کے ہمراہ طیب کے گھر پہنچ گیا ، محمد سرفراز نے گھر کی دیوار پھلانگ کر گیٹ کھولا اور ساتھیوں کے ہمراہ گھر جا پہنچا، طیب حسین لوگوں کو دیکھ کر دھمکیاں دیتا ہوا بھاگ گیا ، پولیس تھانہ شاہ پور نے محمد سرفراز کی درخواست پر طیب کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ۔