فوڈ سیفٹی ٹیم کے خوشاب،جوہرآباد کے مذبحہ خانوں پر چھاپے

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا )پنجاب فوڈ اتھارٹی خوشاب کی فوڈ سیفٹی ٹیم نے لائیو سٹاک ٹیم کے ہمراہ علی الصبح خوشاب اور جوہرآباد کے مذبحہ خانوں پر چھاپے مارے ۔ دوران معائنہ مذبحہ خانوں میں صحت و صفائی کی صورتحال۔۔۔

 ذبح کیے جانے والے جانوروں کی صحت، اور گوشت کی تیاری کے طریقہ کار کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔قصابوں کو ہدایت کی گئی کہ جانور ذبح کرنے سے قبل لازمی طور پر وٹرنری آفیسر سے چیک کرائیں، اور تیار شدہ گوشت کو محفوظ طریقے سے مارکیٹ تک منتقل کرنے کے تمام تقاضے پورے کریں۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے خبردار کیا کہ وٹرنری آفیسر کی عدم موجودگی میں بیمار، لاغر یا کمزور جانوروں کو ذبح کرنے اور ان کا مضر صحت گوشت فروخت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔

 

