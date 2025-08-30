صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عاشقان رسولؐ قیامت تک جشن عید میلاد النبی مناتے رہیں گے ، نذر عباس میکن

  سرگودھا
شاہ پور صدر(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )ربیع الاول شریف وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد ؐ نے اس کائنات میں ظہور فرمایا،حضور اکرم کی تشریف آوری سے ہی ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو ئی۔۔۔

 عاشقان رسولؐ قیامت تک ناموس رسالت کا تحفظ اور جشن عید میلاد النبی مناتے رہیں گے ان خیالات کا اظہار صدر بار سردار نذر عباس میکن نے کہی اس موقع پر جنرل سیکرٹری ملک اظہر حسن ، شیخ جواد قمر ، میاں عامر عطاء بھٹہ ، ملک سیف الرحمٰن ، صاحبزادہ واجد سلطان ، ملک اظہر اعوان ، مہرضرغام حیدر بکھر اور دیگر موجود تھے ۔

 

