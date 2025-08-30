صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2منشیات فروش گرفتار چرس برآمد،مقدمات درج

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا )ضلع خوشاب میں منشیات کے خلاف جاری مہم کے دوران پولیس نے دو منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے مجموعی طور پر 1,685 گرام چرس برآمد کر لی۔ تھانہ صدر پولیس جوہرآباد نے مخبر کی اطلاع پر چھاپہ مار کارروائی۔۔۔

 میں ایک منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں چرس فروخت کرتے ہوئے گرفتار کیا، جس کے قبضے سے 1,160 گرام چرس برآمد ہوئی۔دوسری کارروائی میں تھانہ نورپور پولیس نے دورانِ گشت ایک منشیات فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 560 گرام چرس برآمد کی۔ دونوں ملزمان کے خلاف نارکوٹکس کنٹرول ایکٹ کے تحت علیحدہ علیحدہ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔

 

