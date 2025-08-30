تجاوزات کے خلاف آپریشن خواب بن کر رہ گیا، وزیرِ اعلیٰ سے نوٹس لینے کا مطالبہ
کندیاں (نمائندہ دنیا)شہر سے تجاوزات کے خاتمے کا خواب تاحال شرمندئہ تعبیر نہ ہو سکا۔کندیاں کے مین بازار، جرنیلی روڈ، المعصوم چوک اور دیگر مقامات پر تجاوزات کی بھرمار ہے۔۔۔
جس کے باعث شہریوں خصوصاً خواتین کو بازاروں سے گزرنا مشکل ہو گیا ہے ۔بازاروں میں ٹریفک جام معمول بن چکا ہے جو نہ صرف شہریوں بلکہ دکانداروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے ۔میونسپل کمیٹی کی عدم توجہی اور تجاوزات کے خلاف عدم کارروائی انتظامیہ کی نااہلی کا ثبوت ہے ۔شہریوں نے وزیر اعلٰی پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔