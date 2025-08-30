صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چائلڈ لیبر قوانین صرف کاغذوں تک محدود، بچوں سے مشقت بدستور جاری

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں، چشمہ اور گردونواح میں چائلڈ لیبر ایکٹ کی کھلم کھلا خلاف ورزی جاری ہے ۔ قوانین صرف فائلوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں جبکہ عملی طور پر کوئی کارروائی نظر نہیں آتی۔

شہر کے ہوٹلوں، بھٹوں، ورکشاپس اور چھوٹی صنعتوں میں معصوم بچوں سے مشقت کروائی جا رہی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ بلند بانگ دعوؤں کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے چائلڈ لیبر کے تدارک کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں اٹھایا گیا۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ متعلقہ ادارے اپنی ذمہ داری ادا کریں اور ان بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے معاشرے کا مفید شہری بنائیں۔

 

