کسانوں کو مشینری کیلئے 3کروڑ تک بلاسود قرضے دینے کا فیصلہ

  • سرگودھا
کسانوں کو مشینری کیلئے 3کروڑ تک بلاسود قرضے دینے کا فیصلہ

خوشاب (نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب محترمہ فروہ عامر نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف نے زرعی ترقی کے لیے ایک انقلابی اقدام اٹھاتے ہوئے کسانوں کو جدید مشینری کی خریداری کے لیے تین کروڑ روپے تک بلا سود قرضے فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔

 اس اسکیم کے تحت کسان بینک آف پنجاب کے ذریعے قرض حاصل کر سکیں گے تاکہ جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی پیداوار میں نمایاں اضافہ کر سکیں۔ اس اقدام کا مقصد کاشتکاروں کو خود کفیل بنانا اور زرعی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے ۔قرضہ اسکیم کے تحت کسان مختلف فصلوں کی کاشت و کٹائی کے لیے درکار جدید مشینری، مثلاً گندم کمبائن ہارویسٹر، رائس کمبائن ہارویسٹر، ملٹی کراپ پلانٹر، رائس ٹرانسپلانٹر بمعہ نرسری، سائلج ہارویسٹر، آرچرڈ پرونر اور ہائی پاور ٹریکٹر خرید سکیں گے ۔درخواستوں کی وصولی کا عمل جلد شروع کر دیا جائے گا اور کسانوں کو قرض کے حصول کے طریقہ کار اور شرائط کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ 

