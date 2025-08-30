سکول وینز میں ایل پی جی سلنڈرز کا استعمال خطرناک، والدین ہوشیار رہیں: ڈی ٹی او میانوالی
میانوالی (نامہ نگار/ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر طیب علی شاہ نے پی کے ایم پولیس لائن سنٹر میں شہریوں کو روڈ سیفٹی لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ سکول وینز میں نصب ایل پی جی سلنڈرز انتہائی خطرناک ہیں۔
شہری اپنے بچوں کی پک اینڈ ڈراپ وینز کو چیک کریں، نشاندہی کریں اور اس عمل کی حوصلہ شکنی کریں۔ انہوں نے کہا کہ گنجائش سے زیادہ بچوں کو سوار کرنے ، بغیر لائسنس ڈرائیونگ اور کم عمر ڈرائیوروں سے گریز کیا جائے ۔ ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں کیونکہ آپ کی حفاظت آپ کے خاندان کی حفاظت ہے ۔