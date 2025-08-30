ایم ڈی واسا کی فرنچ پراجیکٹ فیز ٹو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے فرنچ پراجیکٹ فیز ٹو کا وزٹ کیا اور پراجیکٹ کی تعمیرات کے حوالے سے اب تک ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر پراجیکٹ ڈائریکٹر ثاقب رضا و دیگر افسر بھی موجود تھے ۔
ایم ڈی واسا نے کنٹریکٹرز کو طے کردہ ٹائم لائن کے مطابق پراجیکٹ پر تعمیراتی مکمل کام کرنے کی تاکید کی اورکہا کہ فرنچ سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پراجیکٹ فیز ٹو 25 ملین گیلن ڈیلی کا پراجیکٹ ہے جس سے 6 لاکھ سے زائد آبادی کو صاف پینے کا پانی فراہم کیا جائے گا۔ جو عوامی فلاح و بہبود کا ایک انقلابی منصوبہ ثابت ہو گا۔یہ میگا پراجیکٹ ستمبر 2027 تک مکمل ہو جائے گا جس کے بعد شہر کی ایسٹرن سائیڈ کے مکینوں کو صاف پانی کی فراہمی میں نمایاں اضافہ ہو گا۔