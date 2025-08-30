فیسکو بھیرہ میں 2 افسروں کا تقرر اور تبادلہ
بھیرہ (نامہ نگار )ڈائریکٹر جنرل فیسکو فیصل آباد نے سب ڈویژنل آفیسر (آپریشن) فیسکو سب ڈویژن بھیرہ، اویس اکرم کا تبادلہ کر کے انہیں فیسکو سب ڈویژن نورپور تھل تعینات کر دیا ہے ، جبکہ ان کی جگہ فیسکو سب ڈویژن بھلوال سٹی کے محمد عثمان کو بھیرہ کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے ۔
ڈائریکٹر جنرل فیسکو فیصل آباد نے سب ڈویژنل آفیسر (آپریشن) فیسکو سب ڈویژن بھیرہ، اویس اکرم کا تبادلہ کر کے انہیں فیسکو سب ڈویژن نورپور تھل تعینات کر دیا ہے ، جبکہ ان کی جگہ فیسکو سب ڈویژن بھلوال سٹی کے محمد عثمان کو بھیرہ کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے ۔