صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش پر باپ بیٹی پر ڈنڈوں سوٹوں سے بدترین تشدد

  • سرگودھا
سابقہ رنجش پر باپ بیٹی پر ڈنڈوں سوٹوں سے بدترین تشدد

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)باپ بیٹی کو قابو کرکے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔بتایاگیاہے کہ تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے ہلال روڈ کے رہائشی شفقت نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔

 وہ اپنی بیٹی اور بیٹے کے ہمراہ موجود تھا کہ اس دوران سابقہ کا رنجش کی بناء پر ملزموں نے مبینہ طور پر انہیں قابو کر لیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں ، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزموں کی تلاش کا عمل شروع کر دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر کرنا اولین ترجیح ، وزیر اعظم آزادکشمیر

کمپٹیشن کمیشن کا مسابقتی قوانین کی اہمیت پر سیشن کا انعقاد

PECانجینئرز ایکسیلنس ایوارڈز 2023کی تقریب

چیئرمین NHAشہر یار سلطان کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈاکٹر بشریٰ کو راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کا اضافی چارج تفویض

ستھرا پنجاب کیلئے ویلج کمیٹیاں فعال کی جائیں،کمشنر راولپنڈی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن