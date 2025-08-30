صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محلہ قادر آباد میں فائرنگ ، 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار/ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ سٹی کے علاقے محلہ قادر آباد میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے ۔ واقعے کی اطلاع پر ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ کیا۔

 انہوں نے جاں بحق افراد کی نعشوں اور زخمیوں کا معائنہ کیا اور لواحقین سے واقعے کی تفصیلات حاصل کیں۔ ڈی پی او نے ملزمان کو جلد کیفرِ کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے ڈی ایس پی سرکل صدر اور ایس ایچ او تھانہ سٹی کو ہدایت کی کہ تمام قانونی تقاضے مکمل کیے جائیں اور ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے ۔

 

