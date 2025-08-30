صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اراضی کی جعلی رجسٹری ،پٹواری سمیت 3افراد پر مقدمہ درج

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا )انٹی کرپشن پولیس جوہرآباد نے اراضی کی جعلی رجسٹری کے الزام میں مٹھہ ٹوانہ کے پٹواری محمد عاصم، محمد عرفان شلولی اور محمد رمضان کے خلاف دھوکہ دہی اور فراڈ کی دفعات تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔۔۔

 یہ کارروائی مٹھہ ٹوانہ کے رہائشی حاجی خضر حیات ٹوانہ کی درخواست پر عمل میں آئی، جس میں بتایا گیا کہ وہ سات مرلے کے پلاٹ کا مالک ہے اور اس پر مکان تعمیر شدہ ہے ، جس کا بجلی میٹر بھی نصب ہے ۔ تاہم سب رجسٹرار شاہد بشیر اور پٹواری محمد عاصم نے مبینہ طور پر ملی بھگت سے یہ پلاٹ غیر قانونی طور پر محمد عرفان شلولی کے نام رجسٹر کر دیا۔ڈائریکٹر انٹی کرپشن نے الزامات درست ثابت ہونے پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا، جب کہ سب رجسٹرار شاہد بشیر کے خلاف مزید انکوائری کی ہدایت جاری کی گئی ہے ۔

