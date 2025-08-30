غیر قانونی آئل ایجنسیوں کے خلاف کریک ڈاؤن،4کو سیل کر دیا گیا
میانوالی (نامہ نگار/ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب ضیغم نواز چوہدری اور ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی کی ہدایات پر سول ڈیفنس میانوالی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ انسٹرکٹر محمد بلال فاروق نے تھانہ واں بھچراں کی حدود میں کارروائی کرتے ہوئے 4 غیر قانونی آئل ایجنسیوں کو سیل کر دیا۔
