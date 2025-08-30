کالاباغ: افغان مہاجر کیمپ سے بارودی مواد برآمد
میانوالی (نامہ نگار/ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب ضیغم نواز چوہدری کی ہدایت پر بم ڈسپوزل اسکواڈ میانوالی نے افغان مہاجرین کیمپ میں موجود بارودی مواد کو ناکارہ بنا دیا۔ ایس ایچ او تھانہ کالاباغ کو اطلاع ملنے پر اسکواڈ نے فوری رسپانس کرتے ہوئے خطرناک مواد کو موقع پر ہی ناکارہ کیا۔
