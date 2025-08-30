صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالاباغ: افغان مہاجر کیمپ سے بارودی مواد برآمد

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار/ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب ضیغم نواز چوہدری کی ہدایت پر بم ڈسپوزل اسکواڈ میانوالی نے افغان مہاجرین کیمپ میں موجود بارودی مواد کو ناکارہ بنا دیا۔ ایس ایچ او تھانہ کالاباغ کو اطلاع ملنے پر اسکواڈ نے فوری رسپانس کرتے ہوئے خطرناک مواد کو موقع پر ہی ناکارہ کیا۔

