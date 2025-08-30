صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میجر جنرل جولین معظم جیمز کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

  • سرگودھا
میجر جنرل جولین معظم جیمز کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیلاب کے دوران شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پاک فوج مسلسل سرگرم عمل، جی او سی سرگودھا گیریژن میجر جنرل جولین معظم جیمز کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ ریسکیو اور ریلیف آپریشن کا معائنہ کیا۔

تفصیل کے مطابق جی او سی میجر جنرل جولین معظم جیمز جمعہ کے روز سرگودھا کی تحصیل کوٹ مومن کے علاقے گورنا پٹھانہ پہنچے جہاں انہوں نے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کا تفصیلی معائنہ کیا۔اس موقع پر انہیں بتایا گیا کہ فلڈ ریلیف کیمپس اور بوٹنگ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں جہاں متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل جاری ہے ۔ اب تک 1500 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات تک پہنچایا جا چکا ہے ۔ کیمپس میں خیمے ، صاف پانی، ابتدائی طبی امداد اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔جی او سی نے فوجی جوانوں، پولیس، ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کی بروقت کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرین کی سہولت، حفاظت اور حوصلہ افزائی میں کوئی کسر نہیں اٹھائی جائے گی۔ 

 

