افغان کیمپ تا جلال آباد کرایہ میں اضافہ ،مہاجرین کا احتجاج

  • سرگودھا
کالاباغ ( نمائندہ دنیا )ٹرک ڈرائیورز نے افغان کیمپ تا جلال آباد افغانستان تک کرائے بڑھا دیئے افغان مہاجرین نے احتجاج کیا ، کوٹ چاندنہ افغان کیمپ روڈ ٹائر جلا کر بند کردیا کالاباغ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق پہلے دنوں میں جلال آباد تک دو لاکھ روپے ،کابل تک تین لاکھ روپے اور بغلان تک ساڑھے تین لاکھ روپے کرایہ چل رہا تھاخافغان مہاجرین کیمپ کوٹ چاندنہ سے تقریباً ستر فیصد افغان مہاجرین خاندان وطن واپس جا چکے ہیں ،لیکن اب ٹرک و ٹریلر ڈرائیور حضرات نے ناجائز حد تک کرائے ئے بڑھا دئیے ہیں ۔ اب بغلان تک چھ سے سات لاکھ روپے کرایہ بڑھا دیا ہے ۔یہ اضافہ افغان مہاجرین کے لیے ناقابل برداشت ہے ۔ اندرون افغانستان جانے کے لئے ہر گاڑی کو اجازت نہیں پاکستان و افغانستان کی وہی گاڑیاں بادڈر کراس کر سکتی ہیں جن کے پاس افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اجازت نامے ہیں ۔ 

 

