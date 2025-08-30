یونیورسٹی آف سرگودھا میں نان ٹیچنگ سٹاف کی تربیت کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھا میں ہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ سنٹر کے زیر اہتمام نان ٹیچنگ سٹاف کی تربیت کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اس مرحلے میں مجموعی طور پر چار ورکشاپس منعقد ہوئیں۔۔۔
جن کا مقصد نئے تعینات ہونے والے ملازمین کی استعداد کار میں اضافہ اور انہیں پیشہ ورانہ ذمہ داریاں بہتر طریقے سے نبھانے کے قابل بنانا تھا۔پہلی ورکشاپ میں 19 لیب اسسٹنٹس، دوسری میں 23 لیب اٹینڈنٹس، تیسری میں 30 نائب قاصد و بیلدار جبکہ چوتھی اور آخری ورکشاپ میں 62 جونیئر کلرکس نے شرکت کی۔