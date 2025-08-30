محکمہ اوقاف کے یونٹس کے کرایوں میں اضافہ،کرایہ داروں کا اظہار تشویش،ہنگامی اجلاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ اوقاف کی جانب سے سرگودھا میں موجود یونٹس کے کرایوں میں معمول سے ہٹ کر ہوش ربا اضافہ پر کرایہ داران میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، اس حوالہ سے مقامی ہوٹل میں ہنگامی اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا۔۔۔
جس میں ہر یونٹ سے 2 نمائندہ افراد نے شرکت کی، صدر انجمن تحفظ کرایہ داران محکمہ اوقاف امیر افضل اعوان، ملک لال خان، حاجی شفیق الرحمن، مسعود احمد، جہانگیر کمبوہ، حاجی محمد شعیب اور ملک رضوان الحق اعوان نے کہا کہ غیر یقینی ملکی کاروباری حالات کی وجہ سے پہلے ہی تاجر طبقہ شدید مشکلات و مسائل سے دوچار ہے ، کرایوں میں اضافہ کا فیصلہ عذاب سے کم نہیں اس لئے فیصلہ پر نظر ثانی کی ضرورت ہے ۔