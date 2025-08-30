صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ اوقاف کے یونٹس کے کرایوں میں اضافہ،کرایہ داروں کا اظہار تشویش،ہنگامی اجلاس

  • سرگودھا
محکمہ اوقاف کے یونٹس کے کرایوں میں اضافہ،کرایہ داروں کا اظہار تشویش،ہنگامی اجلاس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ اوقاف کی جانب سے سرگودھا میں موجود یونٹس کے کرایوں میں معمول سے ہٹ کر ہوش ربا اضافہ پر کرایہ داران میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، اس حوالہ سے مقامی ہوٹل میں ہنگامی اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا۔۔۔

 جس میں ہر یونٹ سے 2 نمائندہ افراد نے شرکت کی، صدر انجمن تحفظ کرایہ داران محکمہ اوقاف امیر افضل اعوان، ملک لال خان، حاجی شفیق الرحمن، مسعود احمد، جہانگیر کمبوہ، حاجی محمد شعیب اور ملک رضوان الحق اعوان نے کہا کہ غیر یقینی ملکی کاروباری حالات کی وجہ سے پہلے ہی تاجر طبقہ شدید مشکلات و مسائل سے دوچار ہے ، کرایوں میں اضافہ کا فیصلہ عذاب سے کم نہیں اس لئے فیصلہ پر نظر ثانی کی ضرورت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

دریائوں کیساتھ ہائوسنگ سوسائٹیاں بغیر این او سی بننے کا انکشاف

گورنر سے فپواسا کے وفد کی ملاقات ، مسائل سے آگاہ کیا

سیکرٹری اوقاف کا سیلاب سے متاثرہ علاقے کا دورہ

گلبرگ سکیم میں آئندہ ہفتے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز

سروسز :مریض کے تیماردار نے نرس کو تھپڑ ماردیا

سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سوئی ناردرن گیس کے اقدامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن