سسٹم کو تبدیل اور باریوں کا خاتمہ کرنا ہوگا ،ڈاکٹر طارق سلیم
کلورکوٹ(نمائندہ دنیا ) امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا ہے کہنظریہ پاکستان اور آئین کا تقاضا ہے کہ ملک پر مسلط فرسودہ نظام کے خاتمہ کے لیے جدوجہد کو تیز کیا جائے۔۔۔
فرسودہ نظام اور چہروں سے قوم کی جان چھڑائی جائے تاکہ ملک قوم ترقی کر سکیں، جماعت اسلامی ضلع بھکر کے زیر اہتمام کلورکوٹ کے مقامی ہال میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک پر قیام پاکستان سے لیکر اب تک فرسودہ نظام ،فرسودہ چہرے مسلط ہیں اس فرسودہ نظام کے خاتمہ کے لیے عوام کو جدوجہد کو تیز کرنا ہوگا سسٹم کو تبدیل کرنا ہوگا اور باریوں کا خاتمہ کرنا ہوگا ،تاکہ وطن عزیز ترقی خوشحال کی راہ پر گامزن ہو سکے انہوں نے کہ کہ پی پی پی اور مسلم لیگ کئی سالوں سے عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں آ ج ایکدوسرے کے ساتھ ہیں اور مستقبل میں بھی ان کے مفادات ایک ہوں گے ،کنونشن سے ضلعی امیر جماعت اسلامی بھکر سید افتخار حسین شاہ،عبد الوھاب خان نیازی،نصر اﷲ خان ایڈوکیٹ اور رانا اعجاز احمد ضیاء نے بھی خطاب کیا۔