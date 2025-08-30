صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی و پولیو کا اجلاس

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی زیرِ صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی و پولیو کا اجلاس کا اجلاس ڈی سی آفس میں منعقد ہوا۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد رفیق خان نیازی اور دیگر افسران نے شرکت کی۔

اجلاس میں آگاہ کیا گیا کہ پانچ روزہ پولیو مہم یکم ستمبر سے شروع ہو گی، جس میں تحصیل عیسیٰ خیل اور میانوالی کے 2,43,558 پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ انسدادِ ڈینگی کی سرگرمیوں کو مؤثر بنایا جائے ، ڈور ٹو ڈور سرویلنس کی جائے اور عوام کو بھرپور آگاہی دی جائے تاکہ کوئی بچہ ویکسین سے محروم نہ رہے ۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت، ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے عوامی شکایات پر شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور صفائی کے نظام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران کو ہدایت کی کہ عملے کی روزانہ بنیاد پر مانیٹرنگ کی جائے اور صفائی کے نظام کو بہتر بنایا جائے ۔ غفلت برتنے والے ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔

 

