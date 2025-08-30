آٹے کی قیمتوں میں اضافہ،چینی بھی مہنگی فروخت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) آٹے کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کا سلسلہ جاری ہے ، اور مافیا نے آٹے کی مارکیٹ میں بھی پنجے گاڑھ کر گند م کی ذخیرہ اندوزی بھی شروع کر دی ہے۔۔۔
صورتحال کے پیش نظر ہوٹل اور تندور مالکان نے بھی روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافہ کیلئے ہاتھ پاؤ ں مارنا شروع کر دیئے ہیں، روٹی اور نان کی قیمت میں پا نچ روپے تک اضافہ متوقع ہے ، تندور مالکان کا کہنا ہے آٹے کی قیمت میں پندرہ سے بیس روپے فی کلو ہوگیا ہے جس میں مزید اضافہ متوقع ہے ۔دوسری طرف انتظامیہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مصروفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عملے اور ڈیلرز نے ساز باز کر کے رجسٹرڈ دکانداروں کے بجائے منظور نظر افراد کو چینی کے گٹو دینا شروع کر دیئے جس وجہ سے شہر میں چینی کا بحران کم نہ ہوسکا شہری مہنگے داموں چینی اور شکرگڑ خریدنے پر مجبور ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ منظوری کے باوجود چینی نہیں مل رہی ہے گودام پر کئی کئی گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ہے جس سے دکانداری میں حرج ہوتا ہے انتظامیہ ان مافیا کی بجائے چینی کی فروخت عام کر دے تو عوام کو سستی چینی کا حصول ممکن ہو سکے گا۔