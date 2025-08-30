سیلاب سے کوٹمومن میں41دیہات متاثر،فصلیں اور چارہ تباہ،متاثرہ علاقے آفت زدہ قرار دینے کا فیصلہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا کی تحصیل کوٹمومن میں سیلاب کے باعث 41دیہات متاثر ہوئے ہیں،جس کی وجہ سے جہاں کروڑوں روپے کی قیمتی املاک کو نقصان پہنچا وہاں کسانوں کی کاشت فصلیں اور چارہ جات مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔۔۔
اور نئے سال کی کاشت کردہ فصل میں پانی بہت بڑی مقدار میں جمع ہونے کی وجہ سے فصل تیاری سے پہلے ہی تباہ ہو گئی جس میں کماد۔مکئی۔جوار باجرہ سمیت دیگر فصلیں شامل ڈیروں اور زرعی اراضی میں پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے زمین داروں کے جانور بیمار ہونے لگے ہیں اور جانوروں کے لئے چارہ نایاب ہو گیا اور جانوروں کو باندھنے کے لیے لیے جگہ تک میسر نہیں ، لائیو سٹاک کی جانب سے متاثرہ علاقوں سے نکالے گئے جانورو ں کیلئے چارہ کی بھی شدید قلت ہے ،متاثرہ کسانوں نے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ اگر فوری نوٹس نہ لیا گیا تو مزید نقصان ہو گا، دریں اثنا حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں ہونے والی شدید بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہونے والے اضلاع کی انتظامیہ سے عوام کی بحالی اور ریلیف فراہم کرنے کے لئے ترجیح بنیادوں پر اقدامات کرنے اور اس ناگہانی آفت سے مکانات فصلوں ،باغات اور جانوروں کے ہونے والے نقصانات بارے رپورٹ ارسال کرنے کی ہدایت کی ہے ، جو علاقے بارش سے زیادہ متاثر ہونگے ان علاقوں کو آفت زدہ قرار دے کر زمینداروں کے ٹیکس معاف اور مالی امداد کیجائے گی متعلقہ محکموں نے سروے شروع کر دیا ہے۔