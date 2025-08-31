صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہم نے ہر چیز میں بے ایمانی کو اپنا وطیرہ بنا لیا :قاری عبدالوحید

  • سرگودھا
ہم نے ہر چیز میں بے ایمانی کو اپنا وطیرہ بنا لیا :قاری عبدالوحید

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنما تحفظ ختم نبوت قاری عبدالوحید نے کہا کہ ہم نے ہر چیز میں بے ایمانی کو اپنا وطیرہ بنا لیا ہے اور نبی پاک صلی اﷲ علیہ والہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے کی بجائے ہم نے کفار کی عادتیں اپنا لی ہیں۔۔۔

 جس کی وجہ سے ہم دن بدن پستی میں جا رہے ہیں جبکہ کفار نے نبی پاک صلی اﷲ علیہ ہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں ترقی کی منازل طے کر لی ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں ،ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے اور یہ کڑا وقت صرف صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ اسوہ حسنہ پر عمل پیرا سے ہی کٹ سکتا ہے ۔

 

