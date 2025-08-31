صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریونیو افسروں کودرخواستوں پر عملدرآمد یقینی بنانے کا حکم

  • سرگودھا
ریونیو افسروں کودرخواستوں پر عملدرآمد یقینی بنانے کا حکم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر جہانزیب اعوان نے فرد اجرا، رجسٹریشن، انتقال، درستگی نام، ریکارڈ رپورٹ، ڈومیسائل، گرداوری، متفرق درخواستوں اور شاملاٹ دیہہ کی اراضی، نشاندھی اور ،۔۔۔

وراثت کے انتقال، سمیت دیگر ریونیو سروسز کے متعلق عوامی شکایات پر متعلقہ ریونیو افسروں کودیئے گئے ٹائم پیریڈ میں عملدرآمد یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا اور ریونیو کے فیلڈ افسروں اور لینڈ ریکارڈ کے افسران کو تنبیہہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ریونیو سروسز کی فراہمی میں غیر ضروری تعطل برداشت نہیں کیا جائے گا، غفلت کے مرتکب عملہ اور افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کو اعلیٰ سیاحتی مقام بنایا جائیگا، چیئر مین سی ڈی اے

ناقص صفائی کی شکایات پر عملہ تبدیل کیاجا ئے، کمشنر راولپنڈی

ٹیکسلا کے ثقافتی ورثہ کا تحفظ یقینی بنایا جائے، ڈی سی راولپنڈی

محکمہ زراعت کا عملہ فلڈ ریلیف ریسکیو آپریشن میں حصہ لے، سیکر ٹری

ڈی آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری

پی ایچ اے کے زیر اہتمام راولپنڈی میں شجر کاری مہم کا آغاز

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل