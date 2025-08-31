ریونیو افسروں کودرخواستوں پر عملدرآمد یقینی بنانے کا حکم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر جہانزیب اعوان نے فرد اجرا، رجسٹریشن، انتقال، درستگی نام، ریکارڈ رپورٹ، ڈومیسائل، گرداوری، متفرق درخواستوں اور شاملاٹ دیہہ کی اراضی، نشاندھی اور ،۔۔۔
وراثت کے انتقال، سمیت دیگر ریونیو سروسز کے متعلق عوامی شکایات پر متعلقہ ریونیو افسروں کودیئے گئے ٹائم پیریڈ میں عملدرآمد یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا اور ریونیو کے فیلڈ افسروں اور لینڈ ریکارڈ کے افسران کو تنبیہہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ریونیو سروسز کی فراہمی میں غیر ضروری تعطل برداشت نہیں کیا جائے گا، غفلت کے مرتکب عملہ اور افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔